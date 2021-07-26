Заболеваемость туберкулезом в России снизилась в 2 раза за 10 лет

Заболеваемость туберкулезом снизилась в более чем два раза с 2010 года из расчета 100 тысяч населения. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные Минздрава России.

В 2020 году заболеваемость составила 32,3.

«Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза на 100 000 населения: 2010 год — 77,2, 2020 год — 32,3», — говорится в документах.

В 2020 году туберкулез впервые был выявлен почти у 47,4 тысячи человек, а годом ранее — у 60,5 тысячи. Наибольшее число пациентов с туберкулезом в 2020 году из расчета на 100 тысяч населения было зарегистрировано в Чукотском автономном округе и Приморском крае, наименьшее — в Белгородской, Рязанской и Вологодской областях.

Также сегодня стало известно, что заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась почти в два раза с 2015 года. В прошлом году она составила 35,8. Это следует из данных статистического сборника Минздрава России. Наибольшее число пациентов, кому впервые установили этот диагноз в прошлом году, из расчета на 100 тысяч населения отмечается в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области. Наименьшие — в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области.