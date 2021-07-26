Заболеваемость ВИЧ снизилась в России

Заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась почти в два раза с 2015 года. В прошлом году она составила 35,8, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава России.

«Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 100 000 населения: 2015 год — 68,5, 2020 год — 35,8», — привело агентство данные из сборника.

Диагноз ВИЧ в 2020 году впервые поставили 56,5 тысячи пациентов, годом ранее, как уточняется в документе, этот показатель равнялся 80 тысячам.

Наибольшее число пациентов, кому впервые установили диагноз ВИЧ в прошлом году, из расчета на 100 тысяч населения отмечается в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области. Наименьшие показатели были зафиксированы в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области.

Ученые из Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали и запатентовали новый эффективный способ лечения ВИЧ-инфицированных. В центре подчеркнули, что полностью вылечиться от заболевания невозможно, поэтому пациенты принимают лекарства всю жизнь. В большинство медикаментозных схем входит препарат тенофовир, который оказывает токсичное воздействие на почки и кости. Новый способ борьбы с ВИЧ снижает риск развития нежелательных последствий. Уже через полгода первичного лечения у инфицированных формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ.