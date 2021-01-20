Заболеваемость ОРВИ в России выросла после праздников

После новогодних праздников в России выросли показатели по заболеваемости ОРВИ. В первую рабочую неделю они составили 62,9 на 10 тысяч человек.

Отчет предоставил НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, сообщило ИА Nation News со ссылкой на документ.

С 11 по 17 января уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оказался выше показателей прошлой недели — 62,9 заболевших на 10 тысяч человек.

На праздниках показатели по ОРВИ в России существенно снизились. С 28 декабря 2020 года по 3 января 2021-го они составили 51,4 случая на 10 тысяч населения. Еще меньше россиян заболели с 4 по 10 января — 39,6 случая на 10 тысяч человек.

На 1 января, уточнили ранее в Роспотребнадзоре, от гриппа в России привились порядка 86 миллионов жителей страны. За счет федерального бюджета вакцину получили 19,1 миллиона детей и 54,1 миллиона взрослых. Среди привитых было 250,7 тысячи беременных женщин.

За счет средств из других источников от гриппа защитились 10,4 миллиона россиян, благодаря работодателям прививку сделали 4,1 миллиона человек.