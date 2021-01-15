Около 86 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

«На 1 января за счет средств федерального бюджета привито 19,1 миллиона детей и 54,1 миллиона взрослых, в том числе 250,7 тысячи беременных женщин. За счет других источников привито 10,4 миллионов человек, за счет работодателей — 4,1 миллиона человек», — говорится в сообщении.

Всего вакцинировались 85,9 миллиона человек — это 59% от численности населения России, уточняет RT.

Эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в восьми российских регионах. Известно, что большую часть заболевших составляют взрослые, пишет газета «Известия». В ведомстве отметили, что по информации ЕРБ ВОЗ, активность гриппа регистрируется на низком межэпидемическом уровне. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Сейчас в стране проходит масштабная вакцинация от коронавируса. А с понедельника, по поручению президента Владимира Путина, начнется массовая вакцинация. В частности, в Подмосковье привились уже 20 тысяч жителей.