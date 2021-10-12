Заболеваемость ковидом выросла почти во всех регионах России

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости ковидом отмечается в 77 из 85 регионов страны. О заявлении главного государственного санитарного врача России написал Telegram-канал газеты «Комсомольская правда».

В большинстве регионов страны продолжается рост числа заболевших ковидом. Анна Попова рассказала, что примерно треть — 33% всех заболевших — приходится на Санкт-Петербург и столичный регион.

Глава Роспотребнадзора отметила, что отличительной особенностью текущей волны является синхронность ОРВИ и гриппа. В целях предотвращения распространения инфекции в России усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

Анна Попова также рассказала, что в 25 регионах страны из-за неблагоприятной эпидемической обстановки закрыто 605 школ. В 38 регионах России ввели требования об обязательной вакцинации отдельных групп работников.

Чуть раньше глава Роспотребнадзора отметила, что в России наблюдается увеличение количества заражений чумой. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что заразить человека могут блохи, контактировавшие с больными чумой грызунами.