Инфекционист предупредил о возможности новой эпидемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в последнее время происходит все больше случаев заражения чумой. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал в беседе с сайтом телеканала «Звезда», при каких условиях чума может распространиться по всему миру.

«Чумой могут болеть грызуны (сурки, суслики, белки, крысы). Если больное животное укусит блоха и в дальнейшем инфицированная блоха будет контактировать с человеком, то возможно заражение. Если будет меняться климат и он станет более благоприятным для распространения инфицированных грызунов, то это может негативно повлиять на возможность инфицирования человека», — отметил эксперт.

Вознесенский отметил, что ситуация может быть тяжелой и доходить до летальных исходов. Однако, по его словам, Россельхознадзор и Роспотребнадзор тщательно следят за природными очагами инфекции.