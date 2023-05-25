Важное 25 мая 2023, 11:26 Заболеваемость корью сократилась вдвое — Роспотребнадзор Глава Роспотребнадзора Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемости корью РИА «Новости»

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В России удалось стабилизировать ситуацию с распространением кори. Медики зафиксировали двукратное сокращение числа зарегистрированных случаев, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Если говорить об оценке „неделя к неделе“, мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев», — сказала она.

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Анна Попова сказала, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. В этом помог целый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе «подчищающая» иммунизация и активное подключение к работе регионов. Она предупредила, что с началом сезона отпусков россиянам снова стоит озаботиться вакцинацией от кори из других заболеваний.

В 2023 году вспышки заболеваемости корью произошли в Москве, Новосибирской и Свердловской областях, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина закрыли на карантин. Иммунолог Владимир Болибок предупредил, что чем старше больной, тем более тяжкими последствиями грозит ему это заболевание.