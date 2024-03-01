Общество 01 марта 2024, 12:42 Профессор Никифоров предупредил об опасности самостоятельного лечения гриппа

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Всплеск эпидемиологического сезона респираторных заболеваний традиционно ожидается в России в начале марта. В связи с этим профессор и доктор медицинских наук Владимир Никифоров предупредил об опасности самолечения гриппа и ОРВИ, сообщил сайт «Аргументы и факты».

По словам эксперта, с острыми респираторными инфекциями ежегодно ассоциируют 3,9 миллиона смертей в мире. Кроме того, необходимо учитывать и другие осложнения.

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«Умер, например, человек от инфаркта или от инсульта, но кто вспомнит, что он не так давно болел гриппом?» — высказался специалист.

В группу риска по развитию тяжелого течения заболевания Никифоров включил беременных женщин, детей младше шести лет, пожилых людей и пациентов с хроническими недугами.