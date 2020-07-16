За сутки в Москве скончались 13 пациентов с COVID-19. Это минимум за последние 3 месяца

Как сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом, в Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19.

Общее число погибших с начала распространения заболевания москвичей достигло 4271 человек.

За последние сутки в Москве было выявлено рекордно низкое с начала апреля число заболевших — 531 новый случай.

Накануне сообщалось о 24 погибших. За все время эпидемии в России было выявлено 752 тысячи случаев инфицирования. Примерно треть — 321 тысяч — пришлась на Москву. От последствий заболевания в стране умерли 11 937 пациентов, выздоровела и выписалась 531 тысяча. В Москве излечились 169 тысяч больных.

С 16 июля в Москве открылись пункты, в которых можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Развернуто 162 — для взрослых, и 45 — для детей.

Записаться на мазок можно на mos.ru, на официальном портале ЕМИАС, в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы», на информационных киосках в поликлиниках города.