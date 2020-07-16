Пункты для бесплатного ПЦР-тестирования на COVID-19 открыли в Москве

«Развернули большое число пунктов — 162 взрослых и 45 — детских, чтобы сделать их доступными для горожан, предусмотрели различные способы предварительной записи. Каждый может выбрать удобную дату и время — свободные слоты доступны на две недели вперед», — сказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Записаться на тестирование можно через сайт мэрии Москвы, а также на официальном медицинском портале ЕМИАС, в мобильных приложениях ЕМИАС.ИНФО и на «Госуслугах Москвы». Для тестирования с собой нужно взять полис и паспорт. ПЦР-тестирование — это метод, при котором берется мазок из носа и ротоглотки.

Ранее директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, почему тест на коронавирус может врать. По ее мнению, все зависит от того, в каких условиях проходит тест. Кроме этого, в России есть 16 вариантов теста, и все они разной чувствительности.