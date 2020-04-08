За сутки в Москве от коронавируса вылечились 48 человек

Коронавирус удалось победить еще 48 пациентам, за которыми наблюдали столичные медики. Всего с начала эпидемии в Москве выздоровели 270 человек, сообщил оперштаб Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что при выписке людям, которым еще необходимо оставаться под присмотром врачей, выдали соответствующие рекомендации.

«За прошедшие сутки еще 48 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса. <…> Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 270 человек», — заключила вице-мэр.

По состоянию на 8 апреля в Москве подтвердили 660 новых случаев заражения. Всего по стране зарегистрировано 8672 инфицированных (плюс 1175 за сутки). Поправились 580 коронавирусных больных. Смертельных случаев 63.