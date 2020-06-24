За сутки в мире выявили более 130 тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено более 133 тысяч случаев COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом достигло почти девяти миллионов человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно ее данным, за сутки от вируса умерли 3847 пациентов. Общее число летальных исходов составило 469 587. Всего заразившихся — 8 993 659, при этом данные американского университета Джонса Хопкинса указывают на то, что этот показатель достиг отместки в 9,17 миллиона человек.

США лидируют по числу выявленных случаев заражения (2 332 850), после идет Бразилия с 1 106 470 случаями. Замыкает тройку Россия (598 878).

Накануне ВОЗ объявила о рекордном приросте заболевших COVID-19 — заразились 183 020 человек. В организации ранее сообщили, что мир вступил в новый и опасный этап распространения пандемии коронавируса.