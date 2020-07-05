За сутки от коронавируса в Москве умерли 22 пациента

За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего за время эпидемии от коронавируса в столице умерли 3975 пациентов.

По состоянию на утро 5 июля, общее число инфицированных в России достигло 681 251 (+6736 за сутки). В столице было выявлено 650 новых заболевших, в Московской области — 287 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге, занимающем третье место по числу больных, — 275 человек.

В Петербурге число ежедневно регистрируемых новых больных начало расти на этой неделе: до 30 июня ежедневный прирост был на уровне 220 человек, в следующие дни выявляли по 260-275 заболевших в сутки. Суточная смертность от COVID-19 держится в городе на уровне 40 человек.