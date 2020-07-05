Более 6,7 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявили 6736 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число инфицированных достигло 681 251.

«За последние сутки в России выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В столице выявлено 650 инфицированных, далее идет Московская область. В регионе зафиксировано 287 новых случаев заражения. На третьем месте по числу выявленных больных находится Санкт-Петербург — 275 человек.

При этом у 29,8% из новых выявленных заболевших не было клинических проявлений болезни. Также за сутки в стране полностью выздоровел 3 871 человек. Скончались 134 пациента.

Накануне коронавирусную инфекцию выявили у 6632 человек. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 681 251 случай заболевания COVID-19. За весь период пандемии побороть новый вирус смогли 450 750 человек.

С начала эпидемии в России проведено более 20,1 миллиона тестов. РФ вышла на второе место по числу проведенных тестов на коронавирус.