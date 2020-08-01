За последние сутки в России выявили 5462 заразившихся коронавирусом

Врачи обнаружили коронавирус у 5462 человек в 83 регионах России за последние сутки. Из них почти 25% не имели клинических признаков болезни.

Умерли 95 человек, полностью вылечились 114 пациентов. Всего за время распространения вируса выздоровели 646 524 человека. Летальных исходов зафиксировано 14 058.

В Московской области подтверждено 173 случая полного выздоровления за сутки и три смерти от COVID-19. В столице вылечиться смогли 1413 человек, погибли — 13.

Лаборатории провели порядка 28,4 миллиона тестов на SАRS-СоV-2 за все время распространения коронавируса.

1 августа в Москве открываются кинотеатры. Маски и перчатки пока остаются рекомендательными средствами защиты, а не обязательными, как для сотрудников. К тому же необходимо будет соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, посетителей рассадят в шахматном порядке. Правда, это правило не коснется семейных групп — им разрешат сидеть вместе. После каждого сеанса работники кинотеатра будут проводить санитарную обработку залов, а значит, увеличится временной промежуток между показами.