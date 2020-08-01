Запасаемся поп-корном, убираем платья и костюмы. Москвичам вернут кино, а театры пока нет

С августа в Москве начнут открываться театры, концертные залы и кинотеатры. Правда, пока с ограничениями. Кроме того, летом, судя по всему, спектаклей ждать не стоит.

Спектакли откладываются до осени

Несмотря на то, что столичные власти разрешили театрам открыть свои двери для зрителей уже с 1 августа, большинство из них начнут играть спектакли не раньше сентября. И не только потому, что театрам попросту не интересно играть для зала, заполненного на 50% (такова максимально допустимая вместимость).

Во-первых, генеральный директор театра «Московская оперетта» Владимир Тартаковский в разговоре с «360» заметил, что 50% — это только при условии, что зрители будут сидеть в полутора метров друг от друга. А в случае с «Московской опереттой» это будет уже максимум 30-35%. Кроме того, специфика театра не позволяет убрать массовые сцены из спектаклей, также возникают сложности с размещением оркестра с соблюдением социальной дистанции — по словам Тартаковского, таких больших оркестровых ям у них просто нет.

Пока мы только репетируем, поддерживаем форму. Играть в таких условиях бессмысленно Владимир Тартаковский генеральный директор театра «Московская оперетта», заслуженный деятель искусств России.

По словам генерального директора, репетиции начались только в конце июля. Артистам нужно время, чтобы восстановить репертуар, набрать форму. Пока что репетировать можно только небольшими группами, что только осложняет процесс подготовки. И если в нормальных условиях подготовка после долгого перерыва занимает минимум две недели, в нынешних условиях на этой уйдет по меньшей мере месяц.

«Во время репетиций мы, конечно, соблюдаем все необходимые нормы — и маски носим, и перерывы на дезинфекцию делаем, и балетные классы обрабатываем. У нас стоят специальные обеззараживающие излучатели. В общем, все, что предписано, мы соблюдаем — и это нам позволяет только небольшие репетиции проводить, большое количество народа мы уже собрать не можем. А ведь большие репетиции тоже необходимы для театра», — заявил Тартаковский.

В свою очередь, пресс-служба театра «Современник» сообщила, что с 1 сентября начнутся спектакли прошлого сезона, а новый сезон стартует только 1 октября. Правда, в отличие от коллег из «Московской оперетты», артисты «Современника» проводили репетиции во время карантина — естественно, в онлайн-формате, что, безусловно, нельзя считать полноценной подготовкой.

И сейчас, в репетиционный августовский период соблюдаются все необходимые меры предосторожности — сотрудникам на входе измеряют температуру, регулярно проводится дезинфекция помещений. Кроме того, увеличены расстояния между местами в гримерках. Все работники театра заблаговременно прошли тест на COVID.

Точно так же доигрывать предыдущий сезон в сентябре собирается и Малый театр. Об этом «360» сообщила его директор Тамара Михайлова.

1 августа у нас сбор труппы, и мы начинаем репетиции спектаклей, которые готовили еще на предыдущий, 264-й сезон. В том числе будут премьеры Тамара Михайлова директор Малого театра.

Так, например, 3 сентября состоится премьера спектакля «Большая тройка (Ялта-45)», посвященный Ялтинской конференции.

По словам Михайловой, сейчас в репертуаре театра 54 спектакля. Каждый спектакль нужно как минимум один раз прорепетировать. Премьерные спектакли, еще не отработанные, нужно готовить еще дольше — в том числе и тот, который запланирован на 3 сентября. Так что на этом этапе предстоит колоссальный объем работы.

Зрителям Малого театра придется в обязательном порядке приходить в маске, которую можно будет купить на входе. Помимо всего прочего, театр оборудован обеззараживающей установкой, а также установками с ультрафиолетом на сценах.

За время карантина театры понесли колоссальные убытки — по словам Михайловой, например, Малый театр потерял порядка 100 миллионов рублей. Но цены повышать никто не планирует — остается надеяться, что Минкульт выделит еще суммы.

В кино можно будет сходить уже в августе

Для владельцев кинотеатров ситуация несколько проще — ничего репетировать не надо. Поэтому уже с 1 августа в Москве начнутся сеансы. Конечно, и тут без ограничений не обошлось.

Екатерина Жало, директор по маркетингу кинотеатров Mori Cinema, рассказала «360», что с С 1 августа открываются кинотеатры сети в Москве, Красногорске и Мытищах, с 3 августа в Сыктывкаре. В остальных городах пока ожидают распоряжения Роспотребнадзора и региональных руководителей.

Что касается зрителей, то все меры — маски и перчатки — носят рекомендательный характер. А вот для сотрудников это обязательно. Дистанцию в полтора метра тоже надо соблюдать. Кроме того, пришлось расширить промежуток между сеансами, чтобы после каждого проводить обработку залов. Зрители рассаживаются в шахматном порядке, за исключением семейных групп. В соответствии с этим осуществляется и продажа билетов.

Сегодня нам очень важно вернуть аудиторию, преодолеть страх и соблюдать при этом все меры безопасности, чтобы зритель чувствовал себя комфортно в наших залах. Екатерина Жало директор по маркетингу кинотеатров Mori Cinema.

То же самое отметил и Алексей Васясин гендиректор Объединенной сети кинотеатров, в которую входят «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино». И хотя, по его словам, сеть не досчиталась в этом году в общей сложности порядка 6 миллиардов рублей выручки, повышения цен не планируется. Тем более, что киноиндустрия уже в течение трех-четырех лет работает со средней стоимостью билетов в районе 300 рублей.

Учитывая, что мы стартуем со старых релизов и блокбастеров-середняков, мы не планируем повышать цены. Наоборот, мы даже будем делать скидки и проводить акции, чтобы люди просто пришли и поняли, что кинотеатр — это безопасное место Алексей Васясин гендиректор Объединенной сети кинотеатров.

Кинотеатры Объединенной сети открываются с 1 августа в Москве, с 31 августа в Подмосковье. Также в начале августа откроются кинотеатры в Сыктывкаре, Туле и Ульяновске.

Санитарные требования все те же: обязательные маски для сотрудников, разметка социальной дистанции на полу, санитайзеры. Будут увеличены временные интервалы между сеансами, и в залах будет шахматная рассадка.

При этом посетителей обязывать носить маски не будут. Но если кто-то захочет себя таким образом обезопасить, он, конечно, сможет купить маску в баре. Васясин отметил, что продаваться маски будут по себестоимости — компания на этом не зарабатывает, так как считает это не своим основным бизнесом, а просто необходимостью.