Высокий уровень заболеваемости COVID-19 зафиксировали только в 2 регионах России

Только в двух регионах страны наблюдается более высокий уровень заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ежесуточная заболеваемость в среднем по стране — от 18 до 19 на 100 тысяч. И в субъектах — от двух-трех до 60 случаев на 100 тысяч населения. Только в двух субъектах у нас больше 60, в остальных везде меньше», — сказала она в эфире радио «Вести ФМ».

О каких именно субъектах идет речь, Попова не уточнила. На прошлой неделе глава ведомства заявила, что ситуация в регионах складывается по-разному. Например, в Татарстане и Краснодарском крае средние показатели заболеваемости составляли два-три на 100 тысяч человек, уточняет «Газета.ru». Поэтому, по ее мнению, нужно принимать специальные меры, исходя из ситуации.

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению новогодних мероприятий. Согласно им, во время праздников, проводимых на открытом воздухе, должно находиться не более 50 человек. При этом Попова призвала проводить больше времени именно на улице. В помещении веселиться с большой компанией уже не так безопасно.