Роспотребнадзор подготовил рекомендации для новогодних праздников

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению новогодних мероприятий. Они касаются количества людей на улице, сферы туризма и работы фуд-кортов. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, во время проведения мероприятий на открытом воздухе должно находиться не более 50 человек. При этом Попова призвала на праздниках больше времени проводить именно на улице.

«То есть если это значимое скопление людей, то их количество не должно быть очень большим. Мы считаем, что наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе, не в помещении», — пояснила глава ведомства. Цитату привело РИА «Новости».

Кроме того, фуд-кортам порекомендовали устраивать перерыв в работе каждые три часа. Также дополнительные правила разработали для сферы туризма. При этом каждый регион может решить конкретно для себя, объявлять ли подготовленные рекомендации обязательными к выполнению.

За время пандемии в России зафиксировали 2 933 753 случая заболевания COVID-19. Вылечить удалось уже 2 343 967 человек. Скончался после заражения 52 461 пациент.