Женщина решила сэкономить и заставила мужа вырвать ей зуб

Жительница США Карен Хирн (Karen Hearn) годами лечила зубную боль льдом, гвоздичным маслом и безрецептурными препаратами, но наступил момент, когда ей пришлось сдаться и пойти к стоматологу. Врач заявил, что у нее абсцесс, нужно прочистить зубной канал и поставить коронку. За свои услуги он попросил 1800 долларов (138 898 рублей).

Заметив шок на ее лице, дантист предложил бюджетный вариант — просто удалить зуб за 185 долларов (14 275 рублей). Как сообщило издание LADBible, даже эта сумма показалась Карен непомерной.

Женщина вернулась домой и потребовала у мужа, чтобы он сам удалил ей зуб. Мужчине идея совершенно не понравилась, но Карен пригрозила, что удалит зуб сама, поэтому он сдался.

В собственной гостиной пара оборудовала стоматологический кабинет из того, что было. Обезболивание обеспечили гелем, который был в домашней аптечке, стоматологический инструмент — из пылесоса и трубочки для напитков. За 10 долларов (771 рубль) они купили антикварный инструмент для удаления зубов. Еще тех времен, когда люди ходили не к стоматологам, а к парикмахерам.

Они посмотрели на YouTube несколько специализированных роликов и взялись за дело. Операция удалась и были сэкономлены 175 долларов.

«Боль длится недолго, а сэкономленные деньги остаются гораздо дольше. Даже если я завтра выиграла в лотерею, я все равно поступила бы также», — заявила Карен Хирн.

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич сообщили, что боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с онкологическими заболеваниями, которые развиваются в гайморовых пазухах.