Женщина решила сэкономить и заставила мужа вырвать ей зуб
Жительница США Карен Хирн (Karen Hearn) годами лечила зубную боль льдом, гвоздичным маслом и безрецептурными препаратами, но наступил момент, когда ей пришлось сдаться и пойти к стоматологу. Врач заявил, что у нее абсцесс, нужно прочистить зубной канал и поставить коронку. За свои услуги он попросил 1800 долларов (138 898 рублей).
Заметив шок на ее лице, дантист предложил бюджетный вариант — просто удалить зуб за 185 долларов (14 275 рублей). Как сообщило издание LADBible, даже эта сумма показалась Карен непомерной.
Женщина вернулась домой и потребовала у мужа, чтобы он сам удалил ей зуб. Мужчине идея совершенно не понравилась, но Карен пригрозила, что удалит зуб сама, поэтому он сдался.
В собственной гостиной пара оборудовала стоматологический кабинет из того, что было. Обезболивание обеспечили гелем, который был в домашней аптечке, стоматологический инструмент — из пылесоса и трубочки для напитков. За 10 долларов (771 рубль) они купили антикварный инструмент для удаления зубов. Еще тех времен, когда люди ходили не к стоматологам, а к парикмахерам.
Они посмотрели на YouTube несколько специализированных роликов и взялись за дело. Операция удалась и были сэкономлены 175 долларов.
«Боль длится недолго, а сэкономленные деньги остаются гораздо дольше. Даже если я завтра выиграла в лотерею, я все равно поступила бы также», — заявила Карен Хирн.
Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич сообщили, что боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с онкологическими заболеваниями, которые развиваются в гайморовых пазухах.