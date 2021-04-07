Стоматолог объяснил, на какое смертельное заболевание указывает боль в зубах

Боль в зубах может быть признаком онкологического заболевания. Об этом рассказал главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

Эксперт отметил, что именно боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с онкологическими заболеваниями.

«Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах», — рассказал телеканалу «Москва 24».

Также неприятные ощущения в зубах могут указывать на гайморит. Все дело в том, что зубы близко расположены к гайморовой пазухе. При этом, по словам эксперта, перемены погоды и атмосферного давления, а также температурные аномалии никак не должны отражаться на ощущениях в зубах.

Российская врач-стоматолог Луиза Автандилян ранее рассказала, какие продукты разрушают зубную эмаль. Например, свежевыжатые соки, также для эмали опасна газировка и кисломолочные продукты.

В конце марта стоматолог Алексей Антипенко сообщил, что зубную пасту нужно выбирать по функциям. Однако точно не стоит покупать слишком дешевую пасту, но и тратиться на очень дорогие пасты тоже не имеет смысла.