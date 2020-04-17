Переболевшим СОVID-19 москвичам заплатят за донорство

Москва заплатит столичным донорам плазмы, которые выздоровели после коронавирусной инфекции. Порядок выплат установят в ближайшее время, уточнили в оперштабе.

В крови перенесших COVID-19 пациентов есть антитела к заболеванию. Эксперты отмечают, что ее можно использовать для лечения вновь заболевших.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к выздоровевшим жителям столицы с просьбой стать донорами.

«Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией — помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице», — сказала она.

Ракова добавила, что скоро примут нормативно-правовой акт по денежным выплатам для таких доноров.

Заммэра заметила, что ежедневно от инфекции излечиваются около 100-150 человек. В Москве уже более полутора тысяч победивших болезнь. А значит, среди них есть и люди, которые могли бы сдать плазму.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, если он переболел коронавирусом и не страдает хроническими заболеваниями. Анализы на ВИЧ и гепатиты В и С у него должны быть отрицательными.

Всего в России 32 008 зараженных. В Москве инфицированных больше всего — 18 105. Динамика в столице положительная: вылечились уже 1517 пациентов, только за последние сутки на ноги поставили еще 123 коронавирусных больных. Власти надеются, что подобная тенденция сохранится.