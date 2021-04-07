Выпадение волос и опухоли. Названы последствия нерегулярного секса

Гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова назвала недуги, которые могут появиться у женщин из-за нерегулярного секса, сообщил портал «Ридус».

«Из-за нерегулярной половой жизни может изменится гормональный фон, что отразиться на качестве кожи и волос. Может и резкое выпадение волос начаться. Нарушение сна, потому что нет того количества эндорфинов и окситоцина в крови, которое появляется во время оргазма», — подчеркнула специалист.

Помимо прочего, женщина, у которой нет постоянного секса перестает нормально высыпаться, в ее мозгу нарушаются нейронные связи, она становится раздражительной. Если представительница слабого пола долго не живет половой жизнью, это может запустить процесс образования миомы. Речь идет о доброкачественном образовании в матке.

Кроме этого, женщина может начать поправляться. Также из-за нерегулярного секса происходит застой крови в тазовом дне.

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