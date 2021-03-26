Сексолог дал советы, как получить секс на первом свидании

Сексолог Ольга Кетоева рассказала, как можно получить секс на первом свидании. Об этом сообщил NEWS.ru.

По ее мнению, лучше всего пригласить девушку в хороший ресторан. Также подойдут мюзикл или романтическая комедия в кино, считает Кетоева. Она уточнила, что не стоит придумывать что-то слишком экзотичное, так как это только оттолкнет.

Кетоева добавила, что свидание может быть и весьма бюджетным. Можно пригласить девушку погулять в парк и объяснить, что у тебя финансовые проблемы.

«Достаточно объяснить ей ситуацию: она, безусловно, достойна похода в ресторан, но сейчас взяты кредиты на условное строительство торгового центра в Дубае. В этой ситуации женщина предстает в роли мамы, которой жалко ребенка», — думает сексолог.

Также она отметила, что в любом случае мужчине стоит следить за собой и хорошо выглядеть. В качестве знака внимания можно подарить девушке цветы.

«Даже один поход в кино может приблизить к сексу. Здесь важно твое поведение при встрече и твои разговоры. Если ты покажешься настоящим мачо, то, может, и на попкорн тратиться не придется», — полагает Кетоева.