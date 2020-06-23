Выяснилось, откуда в российских курах хлор и антибиотики

По ее словам, «как и любой скот, они [курицы] тоже болеют», «поскольку их много, естественно их часто лечат антибиотиками», «а хлором мясо обрабатывают позже».

Медведева уточнила, что по регламенту наличие этих веществ в курице допустимо в небольших количествах.

Ранее эксперты проверили куриное мясо на наличие антибиотиков, гормонов роста и влагоудерживающих компонентов. Оценивали они и микробиологическую безопасность, а также пищевую ценность филе. В девяти товарах нашли побочный продукт хлорирования. Концентрация хлороформа оказалась близкой к нормативам хлорсодержащих веществ в питьевой воде. Следы антибиотиков нашли в 10 товарах. На этикетках двух из них содержалась надпись об их отсутствии. Остатки препаратов были в продукте, промаркированном знаком «халяль». Сальмонелл, бактерий кишечной палочки и листерий не обнаружили ни в одной торговой марке.