Россиян предупредили, что в курином филе есть хлор и антибиотики

На долю домашней птицы приходится около 45% в объеме потребления мяса в РФ. Специалисты проверили, насколько безопасно куриное филе с полок российских магазинов.

Исследование провело Роскачество среди продуктов 15 торговых марок в ценовой категории от 225 до 350 рублей. Результаты опубликованы на сайте организации.

Эксперты проверили куриное мясо на наличие антибиотиков, гормонов роста и влагоудерживающих компонентов. Оценивали они и микробиологическую безопасность, а также пищевую ценность филе.

В девяти товарах нашли побочный продукт хлорирования. Концентрация хлороформа оказалась близкой к нормативам хлорсодержащих веществ в питьевой воде.

«В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе — больше», — отметили в Роскачестве. Это значит, что в мясе хлороформ оказался после убоя цыплят: его охлаждали питьевой водой с хлорсодержащими веществами.

Следы антибиотиков нашли в 10 товарах. На этикетках двух из них содержалась надпись об их отсутствии. Остатки препаратов были в продукте, промаркированном знаком «халяль».

Сальмонелл, бактерий кишечной палочки и листерий не обнаружили ни в одной торговой марке. Маркируют свои товары производители тоже правильно: расхождений между указанным содержанием белков, жиров, энергетической ценности и массе нетто с фактическими значениями нет.

Ранее Роскачество посоветовало заменить колбасу в окрошке на мясо птицы.