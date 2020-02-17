Врач поликлиники в Пермском крае отказалась принимать ВИЧ-положительного пациента. Взамен консультации она пожелала пациенту скорейшей смерти и убежала.

Об этом новостному порталу Пермского края 59.ru рассказала член комиссии по правам осужденных Анна Каргапольцева, которая была свидетелем ситуации.

Мужчина недавно освободился из тюрьмы и обратился в комиссию, так как препараты, которые необходимо принимать пожизненно от заболевания, кончаются. Каргапольцева направилась с мужчиной в местную поликлинику, потому что до ближайшего СПИД-центра 400 километров. Можно было бы доехать до Перми, но для этого ему надо получить маршрутный лист, который подпишет начальник полиции, а он находится в 43 километрах от населенного пункта.

Узнав причину посещения, терапевт не смогла совладать с собой и громко возмутилась: «Немедленно отойдите от стола. Вы нас всех перезаражаете!». Затем убежала в регистратуру.

Уже из регистратуры на весь коридор она кричала, что Каргапольцева сама с мужем СПИДом болеют, раз с такими работают.

«Вот ее (Каргапольцевой — прим.ред.) медкарта, надо посмотреть. А этот пускай быстрее умрет»», — процитировала врача правозащитница.

Позже организация все-таки связалась с краевым СПИД-центром и запросила необходимую информацию о получении лекарств.

Региональным Минздравом начата проверка по факту произошедшего инцидента.

В России более миллиона человек живут с ВИЧ. Среди мужчин это заболевание чаще встречается у возрастной группы от 30 до 40 лет. Среди женщин больше инфицированных в возрасте от 30 до 35 лет.