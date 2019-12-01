Названы самые ВИЧ-инфицированные группы россиян

Сейчас в России более миллиона человек живут с ВИЧ. Причем среди мужчин чаще всего это заболевание встречается у возрастной группы от 30 до 40 лет. Среди женщин больше инфицированных в возрасте от 30 до 35 лет. Об этом сообщил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, статистика показывает, что чаще всего среди мужчин ВИЧ-инфицированные встречаются в возрасте от 30 до 40 лет. В этой группе россиян до 4% заразившихся людей. Среди женщин в своей возрастной группе немного меньше — 2-3%. При этом чаще всего заболевание передается между мужчиной и женщиной именно половым путем.

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«Из выявленных в этом году случаев 57% заразились при гетеросексуальных контактах, 2-3% — это мужчины, имевшие секс с мужчинами, и остальные 40-41% — это наркопотребители», — сказал Покровский «Интерфаксу».

Он добавил, что бывают случаи, когда ВИЧ передается во время оказания медицинской помощи. За прошедшие три года было зафиксировано 62 таких случая. Каждое из них попало под следствие.

Всего в России 1,06 миллиона человек заражены ВИЧ-инфекцией. По словам академика, этот показатель вырос на 47 тысяч человек за последние пол года. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тысяч россиян, что стало рекордным количеством.

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Главной целью стало увеличение информированности людей о самом ВИЧ, методах профилактики и передачи инфекции.