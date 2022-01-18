Введение локдаунов в России из-за коронавируса не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«[Введение] никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей», — продиктовал позицию Кремля относительно новых ограничений Песков.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом может быть самой разной в зависимости от регионов страны. Это характерное поведение для штамма «омикрон», который показывает себя весьма специфично. Поэтому главы на местах могут принимать решения о введении своих ограничений.

Например, в пресс-службе администрации Пермского края заявили, что оперштаб региона будет действовать по ситуации. При несоблюдении жителями мер безопасности и ухудшении положения с заболеваемостью вводимые меры могут быть разными — в том числе не исключена и возможность введения локдауна.