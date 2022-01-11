Штамм коронавируса «омикрон» в России обнаружили уже у 305 заразившихся. Южноафриканский вариант SАRS-СоV-2 зарегистрировали в 13 регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее лова процитировал «Интерфакс».

Главный санитарный врач страны рассказала о случаях «омикрона» в России во вторник в ходе заседания президиума правительственного Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Из 305 случаев «омикрона» 49 зарегистрировали в двух очагах в студенческих общежитиях, отметила Попова. Сейчас уже все очаги закрыты и люди выздоровели, но число заразившихся все же было немалым, подчеркнула она.

«Омикрон» проявился в 13 субъектах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пермском крае, Ростовской области, Башкирии, Ингушетии, Мурманской, Оренбургской, Орловской, Нижегородской и Рязанской областях.

В России выявили уже достаточно случаев «омикрона», и это указывает, что риски очень интенсивного роста заболеваемости реальны, отметила Попова. При этом чаще всего в Россию завозят «омикрон» из ОАЭ, Великобритании и Турции.

Попова также заявила, что при пессимистичном сценарии число заражений коронавирусом в России может возрасти до 100 тысяч в сутки.