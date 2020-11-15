Второй день подряд в России выявлено свыше 22 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 22 572 новых случая коронавируса. Об этом 15 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Это небольшое снижение в сравнении с 14 ноября, когда были выявлены рекордные 22 702 случая заражения.

За все время пандемии российские медики выявили 1 925 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За минувшие сутки от СОVID-19 умерли 352 человека. С марта жертвами коронавирусной инфекции стали 33 186 жителей России. Выздоровели за сутки 14 456 человек. Число победивших болезнь увеличилось до 1 439 985.

Эпицентр пандемии в РФ по-прежнему находится в Москве. Столичные медики за сутки выявили 6271 новый случай заражения 2019-nCoV. В первую пятерку по заболеваемости вошли Санкт-Петербург (+1944), Московская область (+812), Нижегородская область (+412) и Карелия (+358).

Эпидемическая ситуация после затишья летом резко ухудшилась в сентябре. В регионах ввели новые ограничения для безопасности людей. В России действует всеобщий масочный режим, за нарушение которого положены штрафы. Специалисты считают, что коронавирус отступит, когда начнется массовая вакцинация.

В России зарегистрировали уже две вакцины от нового вируса. Препарат «Спутник V» от Центра имени Гамалеи сейчас проходит финальный этап тестирования. Сейчас эффективность этой вакцины составляет 92%.