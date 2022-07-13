Вспышку неизвестной болезни зафиксировали в Танзании

У 13 человек на юге Танзании выявили болезнь неизвестного происхождения. От лихорадки, напоминающей Эболу, скончались три местных жителя, сообщило «Би-би-си».

Инфицированный испытывает озноб, головную боль и упадок сил. У некоторых пациентов медики выявили кровотечение из носа. В настоящее время пятеро заболевших изолированы, врачи проверяют, с кем они контактировали.

В Минздраве Танзании исключают, что это вирус, который вызывает лихорадки Эбола и Марбург. Ведомство призвало население к спокойствию. Однако при обнаружении симптомов заболевших обязали обратиться за помощью медиков.

Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что американские ученые на Украине занимались исследованиями возбудителей лихорадки Эбола и оспы. В лабораториях также изучались патогены из стран Африки.