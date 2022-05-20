Соединенные Штаты вели исследования вирусов Эбола и оспы на Украине. Такое заявление сделала вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на украинской территории Ирина Яровая.

«Сегодня мы представили анализ, который был сделан в части того, какие патогены особенно интересуют Соединенные Штаты на Украине. При этом, кроме тех патогенов, которые имеют территориальную привязанность к Украине, на Украине исследовались вирусы и патогены, эндемичность которых далека от исторической территории Украины, например Эбола, оспа», — сказала она. Ее процитировал ТАСС.

Яровая отметила, что полученные данные говорят о «целеполагании агрессивного свойства, которое лежит в основе программ, реализуемых фактически Министерством обороны США на территории Украины». По ее словам, предательство украинской власти своего народа сделало людей беззащитными перед теми манипуляциями, секретными исследованиями, экспериментами США на Украине.

Хочу подчеркнуть, что диалог, который сегодня состоялся с руководителем СВР, в полной мере в совокупности с теми «доказательствами, которыми располагает комиссия, подтверждает, что создание США глобальной сети биологической разведки в мире и осуществление активного военно-биологического освоения мира, в частности территории Украины, представляет серьезную глобальную опасность», — сказала она.

Парламентарий добавила, что главная задача России в данный момент — обеспечить безопасность россиян, защиту нацбезопасности страны. Кроме этого, нужно предложить всему миру разобраться в опасной и секретной военно-биологической деятельности, которую ведут США.

Ранее экс-президент США Джордж Буш — младший косвенно подтвердил российским пранкерам Вовану и Лексусу, что Пентагон разворачивал на Украине свои биолаборатории.