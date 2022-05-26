Россиянам предложили не опасаться новой вспышки ковида

Масштабного распространения коронавируса ждать не стоит, но сам возбудитель заболевания может вернуться с очередной мутацией. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

В качестве примера она напомнила о штамме «омикрон», который мутировал настолько, что обошел иммунную защиту, сформированную другими видами коронавируса. То есть фактически речь шла о новом виде заболевания.

«Мне представляется, что мощной какой-то волны ковида не должно быть. Конечно, сложно прогнозировать, потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, который значительно меняет свойства этого вируса», — заявила Скворцова.

Глава ФМБА добавила, что известны случаи, когда обратно возвращались уже забытые инфекции, а коронавирус в отличие от сезонных возбудителей циркулирует постоянно. Поэтому дать полную гарантию, что новых случаев заражения не будет сейчас невозможно.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 4700 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы доставили 2060 новых пациентов и выписали 6455 перенесших заболевание. Умерли 91 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.