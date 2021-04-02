Всех желающих россиян смогут привить от ковида «Спутником V» до июня

Объемы производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» позволяют привить всех желающих россиян до июня. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он рассказал, что сейчас производство препарата идет на нескольких российских заводов, включая самый крупный «Спутник Технополис». Кроме того, вакцину изготавливают также в Индии и Южной Корее. Зарубежные производства выйдут на полную мощность в апреле.

«До июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — привела цитату Дмитриева пресс-служба Кремля.

Глава РФПИ отметил, что благодаря двум компонентам вакцины у человека вырабатывается лучший иммунитет ко всем мутациям коронавируса.

«Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин», — подчеркнул Дмитриев.

Кроме использования вакцины «Спутник V» в России препарат поставляют и в другие страны. По последним данным, одобрили российский препарат 59 регуляторов других государств.

Разработанная в Центре имени Гамалеи вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. По итогам клинических испытаний ее эффективность составила 91,6%.

В основе вакцины лежат два типа человеческого аденовируса, которые доставляют в организм пациента генетическую информацию S-белка коронавируса. На нее реагирует иммунная система, формируя антитела и активируя работу защитных лимфоцитов.