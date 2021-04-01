Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Панаме

Республика Панама стала 59-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), препарат прошел ускоренную процедуру лицензирования.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что решение регулятора Панамы позволит обеспечить жителей страны эффективным и безопасным препаратом, который поможет справиться с пандемией.

«„Спутник V“ признан по всему миру и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом», — отметил он.

Российская вакцина «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству одобривших ее стран с общим количеством населения более 1,5 миллиарда человек.

Разработанная в Центре имени Гамалеи вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. По итогам клинических испытаний ее эффективность составила 91,6%.

В основе вакцины лежат два типа человеческого аденовируса, которые выступают векторами. Они доставляют в организм пациента генетическую информацию S-белка коронавируса. На нее реагирует иммунная система, формируя антитела и активируя работу защитных лимфоцитов.