Здоровье 14 апреля 2024, 05:35 Всего пять слов. Как можно проверить близких на болезнь Альцгеймера Терапевт Мелехин объяснил, как определить у близких болезнь Альцгеймера Freepik

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Болезнь Альцгеймера, приводящую к нарушению нейронных связей и отмиранию клеток головного мозга, можно выявить с помощью простого теста для проверки кратковременной памяти. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал психоаналитик, когнитивно-поведенческий терапевт и сомнолог Алексей Мелехин.

«Когда говорят про нейродегенеративные заболевания — это не только болезнь Альцгеймера, но и, например, болезнь Паркинсона — чаще обследуют память», — объяснил врач.

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Достаточно провести четырехминутный тест, чтобы выявить проблему. При этом только врач может поставить диагноз, подчеркнул Мелехин.

Что касается самого теста, то можно попросить близкого человека запомнить пять слов или чисел, не связанных друг с другом, но простых и понятных для него. После этого сменить тему разговора.

Спустя пять минут попросить собеседника повторить те слова или числа, которые его попросили запомнить. При этом неважно, в том ли порядке он их озвучит. Если человек здоров, то легко назовет как минимум три или четыре слова. При болезни Альцгеймера непросто будет вспомнить даже одно слово или число.

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