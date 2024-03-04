Здоровье 04 марта 2024, 05:00 Врач назвал ранние признаки деменции Невролог Галиулина: синдром Плюшкина может говорить о начале развития деменции Freepik

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Забывчивость, перемены в настроении, дезориентация в пространстве и резкое охлаждение к любимому хобби могут говорить о начале развития деменции. Кроме того, у старческого слабоумия могут быть и более неожиданные симптомы. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Карина Галиулина.

Признаком деменции также может быть синдром Плюшкина — стремление накапливать в доме ненужные и сломанные вещи. О развитии болезни говорят повторяющиеся ситуации, в которых пожилой человек прячет вещи, а потом не может их найти.

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«Часто наблюдается нарушение способности следить за разговором: пожилой человек продолжает задавать один и тот же вопрос, с отрешенным видом выслушивает ответ и никак не может запомнить его», — рассказала врач.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что деменция — болезнь современных людей. Они проанализировали тексты древних греков и римлян и выяснили, что в то время люди не страдали от деменции и болезни Альцгеймера. Хотя древние люди были долгожителями — жили в среднем до 70 лет. Исследователи предположили, что эта болезнь связана с современными проблемами: загрязненным воздухом и неправильным питанием.