Все российские вакцины назвали эффективными против мутаций коронавируса

Все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны против известных штаммов коронавируса. Об этом заявил глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины — и тесты эти проводятся постоянно — защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя», — процитировал Семенова ТАСС.

По словам руководителя филиала, темпы вакцинации являются крайне серьезным оружием в борьбе против появления новых мутаций. Чем быстрее население привьется, тем раньше закончатся мутации и завершится пандемия.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что со временем может появиться более опасный штамм коронавируса. Причем новая мутация может быть страшнее «дельты». Как считает глава ВОЗ, остановить распространение инфекции способна вакцинация 70% жителей каждой страны.