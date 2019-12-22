Вредно пить много не только алкоголя. Врач назвал безопасное количество жидкости в день

По ее словам, избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка, а также уничтожению необходимых элементов. Погожева отметила, что потребность организма в воде составляет 2,5 литра в сутки, причем из них один литр человек получает из пищевых продуктов. Получается, что на свободную жидкость — чай, молоко и супы — приходится только 1,5 литра.

Причем разные жидкости, отметила эксперт, утоляют жажду по-разному. Лучше всего с этой целью справляются кисловатые напитки: морс, фруктовый отвар, квас, зеленый чай. Они стимулируют слюноотделение.

«Эти напитки, а также кофе, какао, черный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500—2000 миллилитров (то есть шесть — восемь стаканов) в день», — отметила Погожева.

Она также рассказала, что в течение жизни доля воды в организме колеблется: больше всего она у младенца - 75%.