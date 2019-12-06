Врачи рассказали, как не напиться на корпоративе

В сезон корпоративных вечеринок уберечь здоровье помогут простые правила. Врачи советуют заедать алкоголь жирной пищей, не пить на голодный желудок и не смешивать разные виды спиртного.

Соблюдение рекомендаций позволит удержаться на ногах максимально долго и не жаловаться на плохое самочувствие утром, рассказали РИА «Новости» опрошенные специалисты.

Они напомнили, что единой нормы алкоголя для всех не существует — каждый человек пьянеет в зависимости от индивидуальных особенностей своего организма. Умеренную дозу каждый должен рассчитывать для себя лично.

Психиатр-нарколог Алексей Магалиф заметил, что правил для принятия спиртного не так уж много.

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«Надо выпивать алкогольные напитки на сытый желудок, а не на голодный. Это правило номер один. И второе правило — это не смешивать разные алкогольные напитки», — пояснил он.

Если вечер длинный и пить предстоит немало, то лучше ограничиться одним алкогольным напитком и периодически делать перерывы, побольше двигаться — например, танцевать. Последнее ускорит обменные процессы, а значит, и выведение алкоголя.

Немаловажно выбирать на корпоративах «правильные» закуски. Врач-диетолог Маргарита Королева к таким причислила содержащие растительную клетчатку продукты. Это овощи, зелень и салаты. Они стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и выработку необходимых ферментов.

Клетчатку в идеале нужно совмещать с источником белка и жиров, в том числе с жирным мясом, рыбой и птицей. При этом на соленья налегать практически бесполезно — они не оказывают никого влияния на всасываемость алкоголя.

Медики напомнили, что из-за спиртного наутро организм будет обезвожен. Недостаток жидкости необходимо восполнить. Хорошо подойдет вода с лимонным соком.