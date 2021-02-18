Врачи заявили о более тяжелой форме ковида у детей на искусственном вскармливании

Тяжелее всего COVID-19 болеют дети до года, которые находятся на искусственном вскармливании. Все из-за того, что ключевые иммунные компоненты не поступают к младенцам с грудным молоком. Их же собственный организм не может вырабатывать достаточно антител.

Об этом газете «Известия» сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. По словам замдиректора организации профессора Александра Горелова, искуственники вообще тяжелее переносят любые инфекционные заболевания по со сравнению с детьми, которые питаются грудным молоком.

«Это происходит потому, что ключевые иммунные компоненты от мамы не поступают к таким детям с молоком, а собственный организм у них еще не вырабатывает достаточно защитных антител, прежде всего секреторных IgA», — отметил он.

Эксперт добавил, что вскармливаемые искусственными смесями чаще умирают от пневмонии. Можно было бы создать банк грудного молока с антителами к коронавирусу и давать его слабым искусственникам. Однако такая идея кажется профессору пока мало осуществимой. Донорское молоко надо тщательно исследовать.

«И молоко должно храниться все это время, только после этого вы можете выпустить его в оборот. Это технически невыполнимо, — подчеркнул педиатр и профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

Пока же лучший вариант — это изолировать маму, у которой подтвердился ковид, от ребенка. При этом нужно продолжать кормить младенца материнским молоком, заявил Горелов.

Однако есть дети, у которых уже есть иммунная защита от ковида. В начале года ребенок с антителами к коронавирусу родился в Болгарии. Его мама во время беременности переболела COVID-19.