СМИ: ребенок с антителами к коронавирусу родился в Болгарии

По данным БНР, женщину перед родами положили в больницу с температурой и кашлем. У нее выявили COVID-19. После лечения ей сделали кесарево сечение, так как коронавирус вызвал изменения плаценты и плод стал расти медленнее, чем положено. Ребенок родился весом 2,75 килограмма и ростом 46 сантиметров.

Новорожденному сделали тест на 2019-nCoV. Оказалось, что в его организме после болезни матери появились антитела. Младенец чувствует себя хорошо. Женщину и ее ребенка уже готовят к выписке.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что антитела могут передаться от матери новорожденному при грудном вскармливании. Эта защита от коронавируса будет недолговечной, так как полученные таким способом антитела быстро разрушаются.