Здоровье 06 февраля 2024, 13:46 Врачи в Москве спасли столетнюю пациентку с проблемами сердца Депздрав Москвы: врачи установили кардиостимулятор и спасли столетнюю пациентку РИА «Новости»

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Московские медики смогли сохранить жизнь столетней пациентке, вовремя установив ей кардиостимулятор. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Женщину преклонного возраста экстренно доставили в отделение интенсивной терапии с подозрением на инфаркт миокарда. Диагностический осмотр показал, что у пенсионерки атриовентрикулярная блокада третьей степени.

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Лечащий персонал определил стратегию лечения. Принимая в расчет преклонный возраст пациентки и взвесив риски, врачи решили установить ей постоянный кардиостимулятор.

После успешного хирургического вмешательства пациентка прошла реабилитацию и спустя шесть дней выписалась домой.

Ранее в Московском областном центре охраны материнства и детства спасли ребенка с кистой в кишечнике. Маленькой пациентке с редким диагнозом провели срочную операцию.