Подмосковье 02 февраля 2024, 14:18 Ребенка с кистой в кишечнике спасли в Московском областном центре охраны материнства и детства Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина с двухмесячным ребенком обратилась за помощью в подмосковный центр охраны материнства и детства. В стуле девочки обнаружили слизь и кровь, у нее выявили кисту в области перехода подвздошной в толстую кишку.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, такое заболевание редко встречается у новорожденных. Маленькой пациентке провели срочную операцию.

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«Было принято решение выполнить комбинированную операцию с использованием миниинвазивных методик. Участок кишки с кистой был удален, а затем произведена реконструкция и соединение двух разделенных участков кишки. Это позволило нам восстановить нормальную функцию пищеварительной системы», — рассказал детский хирург Михаил Рехвиашвили.

Операцию провели через небольшие разрезы, со временем видимых храмов на теле девочки не останется. Сейчас ребенка выписали домой под наблюдение врачей.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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