Здоровье 27 мая 2023, 19:29 Врачи рассказали об использовании современных систем заживления ран в зоне СВО РИА «Новости»: врачи успешно применили VAC-терапию в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Врачи медицинского отряда ВДВ, которые находятся в зоне проведения спецоперации, применяют различные современные системы заживления ран для эффективного лечения раненых военных. Об этом РИА «Новости» рассказал травматолог-ортопед.

Он напомнил, что VAC-терапия относится к одному из самых современных методов лечения инфицированных ран в хирургии. Систему используют в тех случаях, когда дефект мягких тканей невозможно устранить с помощью швов. В большинстве случаев такие раны появляются в результате артобстрелов.

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«С каждой сменой VAC-системы можно добиваться постепенного уменьшения площади раны, что впоследствии поможет избежать дополнительной операции», — пояснил врач.

В условиях спецоперации такие системы начали широко применять при оказании помощи раненым. По словам медика, такой метод лечения минимизирует количество болезненных перевязок.

Военный госпиталь получает аппараты от российской компании-производителя «ВИТа-медикал» и благотворительного фонда «Помогаем нашим».

Ранее военный хирург рассказал телеканалу «Звезда», что благодаря оснащенности полевых операционных удается помогать при травмах разного характера, а также проводить операции на органах грудной клетки.