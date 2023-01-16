Общество 16 января 2023, 08:44 «Раненые чувствуют себя комфортно». Работу медбатальона в зоне СВО показали на видео Российские врачи медбатальона показали телеканалу «Звезда» работу с ранеными на передовой РИА «Новости»

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В зоне спецоперации на передовой развернули полевой госпиталь. Врачи медицинского батальона Западного военного округа показали телеканалу «Звезда» условия, которые создали для раненых пациентов.

В двухслойной пневмокаркасной палатке обустроили приемный покой, расставили трехъярусные кровати. Нижние ярусы приспособили для тяжелых больных, а верхние — для пациентов с ранениями и разными заболеваниями. В корпусе включили отопитель на +30 градусов.

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«При −10…−15 градусах раненые чувствуют себя комфортно», — рассказал командир эвакуационного взвода, бывший спортивный комментатор из Липецкой области.

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Снаружи поставили несколько надувных модулей, где работают врачи разных профилей. Экстренную помощь в них оказывают хирурги, анестезиологи, рентгенологи и другие специалисты. Военный хирург рассказал, что благодаря оснащенности полевых операционных удается помогать при травмах разного характера и тяжести, в том числе проводить операции на органах брюшной полости и грудной клетки.