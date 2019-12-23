Врачи рассказали о вреде бокала шампанского

Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет никакого вреда здоровью, однако безопасной дозы алкоголя не существует.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заведующего кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова Алексея Умрюхина, не все люди могут держать ситуацию под контролем и ограничиться одним бокалом игристого вина во время встречи Нового года.

«От однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет, но зачастую люди не могут ограничить прием алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше», — заявил Умрюхин.

Его коллега, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова напомнила, что безопасной для здоровья человека дозы спиртного просто не существует. Она отметила, что каждый человек определяет для себя норму алкоголя сам. Врачи в этой ситуации настоятельно рекомендуют отказаться от крепких напитков и стараться не перебирать.

Ранее диетологи посоветовали в новогоднюю ночь вообще отказаться от шампанского, так как в этом праздничном напитке много сахара, а пузырьки газа могут раздражать желудочно-кишечный тракт.