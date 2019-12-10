Врач назвал самые вредные продукты новогоднего стола

Диетолог Мария Дубская составила топ-5 самых вредных продуктов новогоднего стола. Первые три места в антирейтинге заняли майонез, шампанское и жирное мясо.

Во время беседы с Пятым каналом врач отметила, что майонез вполне можно заменить греческим йогуртом. Если нет возможности купить этот кисло-молочный продукт для заправки салата, то можно использовать обычный йогурт без вкусовых добавок. В случае с шампанским наибольшую опасность для здоровья представляет сахар, который в избытке находится в этом новогоднем напитке. Кроме того, пузырьки газа могут раздражать желудочно-кишечный тракт.

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Дубская также рекомендовала отказаться в праздничную ночь от жирной свинины, а также ветчины и колбас. По мнению врача, не стоит ставить на новогодний стол и соленья — маринованные овощи нужно заменить на свежие. Традиционный десерт также необходимо исключить из праздничного ужина. После основной трапезы можно поесть фруктов, а сладкое отложить на утро.

Диетолог поделилась блюдами, которые войдут в ее новогоднее меню. Дубская собирается поставить на стол печеного кролика, фаршированный перец, овощи, сыр, фрукты и сухое вино.