Врач назвал основные ошибки при лечении зараженных «омикроном»

Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с «Москвой 24» предупредил, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением в случае заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Особенно это касается приема антибиотиков и препаратов, разжижающих кровь.

Он пояснил, что, когда люди сами принимают решение пить антибиотики и принимают их бесконтрольно, это может привести к устойчивости организма к препарату. И когда антибиотики на самом деле будут необходимы, будет очень трудно вылечить заболевание.

«Не нужно назначать себе и кроворазжижающие. Дело в том, что эта группа препаратов не имеет „противоядия“. Поэтому если вдруг на фоне такого рьяного лечения у человека начнется кровотечение желудка, кишечника, да неважно откуда, его остановить будет очень сложно», — предупредил Хухрев.

Кроме того, не стоит злоупотреблять жаропонижающими. Температура — часть «программы» организма по борьбе с вирусом. Сбивать ее стоит только тогда, когда она поднимается выше 39 градусов.