Онищенко назвал негативные последствия новогодних каникул для страны и россиян

«Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — приводит агентство слова собеседника.

Онищенко отметил, что в большинстве случаев россияне на новогодних каникулах не знают, чем себя занять, и бездельничают. А это приводит к чревоугодию и злоупотреблению алкоголем. По данным статистики, в новогодние праздники к медикам за помощью обращаются больше россиян, чем в обычные дни. Таким образом, затяжные каникулы срывают планы государства по достижению долголетия и сохранению здоровья людей.

Депутат уверен, что выходить на работу надо уже 2 января, сразу после встречи Нового года.